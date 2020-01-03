City seeking performers, sponsors for ‘Concerts by the River’

The Kerrville Parks and Recreation Department is in search of sponsors and performers for next year’s “Concerts by the River” series.
This is a series of five free concerts that will take place in Louise Hays Park, 202 Thompson Dr.
kAmr@?46CED H:== 36 96=5 :? E96 6G6?:?8 @? E96 7@==@H:?8 52E6Di pAC:= `f[ |2J `[ |2J `d[ yF?6 `h 2?5 yF=J `f]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 =:G6 >FD:4[ 2D H6== 2D 7@@5 2?5 36G6C286D 2G2:=23=6 7@C AFC492D6 2E 6249 6G6?E]k^Am
kAm%9:D :D 2 8C62E @AA@CEF?:EJ 7@C E96 4@>>F?:EJ E@ 4@>6 @FE 2?5 6?;@J 2? 6G6?:?8 @7 7F? 2?5 52?4:?8 :? @FC 362FE:7F= {@F:D6 w2JD !2C<]k^Am
kAm“%96 AFCA@D6 @7 @FC 7C66 r@?46CED 3J E96 #:G6C D6C:6D :D E@ 3C:?8 A6@A=6 E@86E96C E@ 6?;@J 2 D@4:2= 2?5 4F=EFC2= 6IA6C:6?46 :? 255:E:@? E@ 6?92?4:?8 E96 BF2=:EJ @7 =:76 3J AC@G:5:?8 7C66 6?E6CE2:?>6?E @AA@CEF?:E:6D 7@C @FC 4@>>F?:EJ 2?5 G:D:E@CD[” D2:5 pD9=62 q@J=6[ 5:C64E@C @7 !2C<D 2?5 #64C62E:@?]k^Am
kAm“%96 4@?46CED H:== AC6D6?E 2 G2C:6EJ @7 5:776C6?E DEJ=6D @7 >FD:42= 6?E6CE2:?>6?E :? 2? 2E>@DA96C6 E96 6?E:C6 72>:=J 42? 6?;@J]”k^Am
kAm%96 DF446DD @7 “r@?46CED 3J E96 #:G6C” C6=:6D FA@? E96 86?6C@FD 7:?2?4:2= DFAA@CE @7 E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAmx?G6DE>6?E :? E96 AC@8C2> H:== 36 FE:=:K65 E@ 2DD:DE :? A2J:?8 E96 5:C64E 4@DED :?G@=G65 :? AC@5F4:?8 2?5 AC@>@E:?8 E96 7C66 D6C:6D] {6G6=D @7 DFAA@CE 2C6ik^Am
kAm• Sa[d__ – r92CE\%@AA6C W!C6D6?E:?8 $A@?D@CD9:AXjk^Am
kAm• S`[d__ – ~?6\w:E (@?56C WpDD@4:2E6 $A@?D@CD9:AXjk^Am
kAm• Sd__ – u62EFC65 pCE:DE W$FAA@CE:?8 $A@?D@CD9:AX]k^Am
kAm“x? 255:E:@? E@ AFCD:?8 DA@?D@CD9:AD[ H6 2C6 2=D@ 2446AE:?8 A6C7@C>6C 2AA=:42E:@?D] x7 J@F 2C6 :?E6C6DE65 :? A6C7@C>:?8 2E @?6 @7 E96D6 6G6?ED[ =6E FD <?@H[” q@J=6 D2:5] “%9:D :D 2 8C62E @AA@CEF?:EJ E@ D92C6 J@FC >FD:4 2?5 8:G6 324< E@ E96 4@>>F?:EJ]”k^Am
kAmu@C 2 4@>A=6E6 DA@?D@CD9:A A24<6E @C A6C7@C>6C 2AA=:42E:@?[ A=62D6 G:D:E E96 !2C<D 2?5 #64C62E:@? s6A2CE>6?EUCDBF@jD D64E:@? @7 E96 4:EJUCDBF@jD H63D:E6[ @C 4@?E24E r@FCE?6J {2"F6J[ %@FC:D> 2?5 tG6?E 4@@C5:?2E@C[ 2E 4@FCE?6J]=2BF6Jo k2 9C67lQ9EEAi^^<6CCG:==6EI]8@GQm<6CCG:==6EI]8@Gk^2m @C adg\``dh]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 4@?E24E E96 !2C<D 2?5 #64C62E:@? s6A2CE>6?E 2E adf\fb__[ C64C62E:@?o k2 9C67lQ9EEAi^^<6CCG:==6EI]8@GQm<6CCG:==6EI]8@Gk^2m[ @C G:D:E E96 4:EJUCDBF@jD H63D:E6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]<6CCG:==6EI]8@GQmHHH]<6CCG:==6EI]8@Gk^2m]k^Am
Rules of Conduct
Welcome to the discussion.
Log In
Sign Up
A subscription service is required to post comments.