City seeking performers, sponsors for ‘Concerts by the River’ - hccommunityjournal.com: Community Life

City seeking performers, sponsors for ‘Concerts by the River’

Posted: Friday, January 3, 2020 12:00 am

City seeking performers, sponsors for ‘Concerts by the River’ 0 comments

The Kerrville Parks and Recreation Department is in search of sponsors and performers for next year’s “Concerts by the River” series.

This is a series of five free concerts that will take place in Louise Hays Park, 202 Thompson Dr.

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