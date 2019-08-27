198th Judicial District Grand Jury – August 28, 2019 - hccommunityjournal.com: Records

198th Judicial District Grand Jury – August 28, 2019

Posted: Tuesday, August 27, 2019 3:05 pm

198th Judicial District Grand Jury – August 28, 2019 0 comments

Members of the 198th Judicial District Grand Jury met recently and returned indictments including the following:

• Richard William Becker, 600 block of FM 1050, Rio Frio – Theft of property from the elderly less than $2,500 with two or more previous convictions.

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