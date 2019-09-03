216th Judicial District Grand Jury – September 4, 2019

Members of the 216th Judicial District Grand Jury met recently and returned indictments including the following:
• Alex Michael Barnett, 600 block of Sidney Baker, Kerrville – Attempt to commit possession of 1-4 gm. of a controlled substance.
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